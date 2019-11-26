Стало відомо, про що Нефьодов говорив з Хорошковським

Валерій Хорошковський
Голова Державної митної служби Максим Нефьодов дійсно зустрічався з Валерієм Хорошковським, однак це було у великих спільних зустрічах. Про це голова митниці заявив у коментарі «24 каналу».
За словами Нефедова, він спілкувався з Хорошковським
кілька десятків хвилин.
«З паном Хорошковським у телефонному режимі не спілкувався.
Під час зустрічей він розповів про те, як у нього була налагоджена робота на
селекторі. Як щодня контролювалася вартості та обсяги за двадцять
найбільших товарних групах. Це такі досить цікаві практичні
невеликі поради», – сказав Нефьодов.
За його словами, більше ніяких конкретних коментарів або ідей він не отримував. Одночасно Нефьодов підкреслив, що готовий приймати практичні поради від будь-якої сторони.
На думку Нефедова, консультування Хорошковським команди
президента Володимира
Зеленського обурює народ з-за політичного забарвлення.
«Звичайно, багато людей оцінюють цю політичне забарвлення
досить специфічно або негативно. Я розумію звичайні підозри
суспільства. Ніхто не вірить, що реформи можуть бути справжніми. Саме тому
людям дуже хочеться вірити, що я буду працювати тільки якоюсь особою, а на
насправді всі рішення будуть приймати якісь могутні старі політичні
особистості за моєю спиною», – сказав Нефьодов.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Хорошковський літає в Київ на зустрічі із Зеленським.
Також стало відомо, що Нефедов в обхід законодавства «підробляє»
директором кіпрського офшору.