Стало відомо, про що Нефьодов говорив з Хорошковським

Валерій Хорошковський

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов дійсно зустрічався з Валерієм Хорошковським, однак це було у великих спільних зустрічах. Про це голова митниці заявив у коментарі «24 каналу».

За словами Нефедова, він спілкувався з Хорошковським

кілька десятків хвилин.

«З паном Хорошковським у телефонному режимі не спілкувався.

Під час зустрічей він розповів про те, як у нього була налагоджена робота на

селекторі. Як щодня контролювалася вартості та обсяги за двадцять

найбільших товарних групах. Це такі досить цікаві практичні

невеликі поради», – сказав Нефьодов.

За його словами, більше ніяких конкретних коментарів або ідей він не отримував. Одночасно Нефьодов підкреслив, що готовий приймати практичні поради від будь-якої сторони.

На думку Нефедова, консультування Хорошковським команди

президента Володимира

Зеленського обурює народ з-за політичного забарвлення.

«Звичайно, багато людей оцінюють цю політичне забарвлення

досить специфічно або негативно. Я розумію звичайні підозри

суспільства. Ніхто не вірить, що реформи можуть бути справжніми. Саме тому

людям дуже хочеться вірити, що я буду працювати тільки якоюсь особою, а на

насправді всі рішення будуть приймати якісь могутні старі політичні

особистості за моєю спиною», – сказав Нефьодов.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Хорошковський літає в Київ на зустрічі із Зеленським.

Також стало відомо, що Нефедов в обхід законодавства «підробляє»

директором кіпрського офшору.