Не тільки Венеція: яким пам’яток загрожує зміна клімату

Венеція страждає від найсильнішої за останні 50 років повені. Мер міста Луїджі Бруньяро оголосив надзвичайну ситуацію. Він пов’язав аномальний рівень води з глобальним потеплінням: «Це наслідки кліматичних змін — і ціна за них буде висока».

Повені — це лише одне з багатьох наслідків зміни клімату, які виявляються з більшою частотою і загрожують вразливим районах по всьому світу. На думку експертів, ці наслідки завдають шкоди всесвітньої спадщини — і природного, і культурної.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Зміна клімату буде впливати на ці об’єкти по-різному. Деякі постраждають від повеней, як Венеція, інші — від екстремальних погодних явищ або підвищення температури. Потепління світового океану загрожує знищити більшу частину коралів Великого Бар’єрного рифу, а внаслідок підвищення рівня моря будуть змиті багато хто з великих археологічних пам’яток.

Венеція (Італія)

Небагато місця у світі настільки схильні небезпеку зміни клімату, як Венеція. Повені, які в загальному-то є звичними для міста, тепер відбуваються з небаченою раніше частотою. «Аcqua alta» (висока вода) — це сильні припливи, які стали більш поширеними в районі Середземномор’я внаслідок підвищення рівня води. У листопаді цього року у Венеції було зафіксовано цілих три «acqua alta» за один тиждень.

Солона вода, затапливающая місто, проникає в матеріали, з яких побудовано історичні будівлі та пам’ятники Венеції, змушуючи їх тріскатися, пузиритися і руйнуватися.

Скара-Брей (Шотландія)

Зміна клімату загрожує археологічних об’єктів. Одні з найбільш вразливих розташовані вздовж узбережжя — як неолітична село Скара-Брей на Оркнейських островах у Шотландії. Село була заселена з 3200 до 2200 р. до н. е.., в той же час, коли був побудований Стоунхендж. У той час як більшість європейських сіл того періоду були побудовані з дерева, в Скара-Брей розташовано безліч споруд з каменю.

На думку експертів, село може бути буквально змита в океан. І хоча існує хвилелом, захищає об’єкт з одного боку, цей заслін не дуже надійний. Після штормів та область села, яка не захищена стіною, помітно пошкоджується.

Йеллоустоун (США)

Знаменитий національний парк Йеллоустоун в США не буде змито в океан і не зникне, однак він змінюється під впливом кліматичної кризи. Ці зміни можуть протікати дуже повільно, щоб більшість відвідувачів могли їх помітити, але з часом популяції рослин і тварин, що мешкають у парку, стануть іншими. Приміром, стане менше лісів і більше чагарників. Йеллоустоун все ще буде дивовижною екосистемою, але трохи інший.

Джорджтаун (Малайзія)

Джорджтаун, столиця малазійського штату Пенанг, теж знаходиться в небезпеці. Місто, яке колись було важливим колоніальним центром, славиться своїм багатокультурним спадщиною, включаючи унікальну і різноманітну архітектуру. Однак багато будівель в Джорджтауні зроблені з дерева, а значить, вони схильні до гниття і пошкодження комахами, якщо намокнуть. Рясні опади, викликані тайфунами, також можуть призвести до зсувів, які можуть зашкодити історичним районам і людям, які їх населяють.

Великий Бар’єрний риф (Австралія)

Потепління океану в результаті змін клімату в регіоні викликало найбільше відмирання коралів в історії. Австралійські вчені стурбовані не тільки смертю дорослих коралів, але мізерно малим числом з’явилися на світ личинок, без яких риф навряд чи переживе майбутнє потепління.

Екстремальна спека, що панує в регіоні два роки поспіль, скоротив кількість личинок коралових поліпів на 90%. Вчені не тільки констатували загибель дорослих коралів, але й виявили, що вижили личинки воліли залишитися неподалік від батьківського рифу, а не розсіятися в океан, як було раніше.

З 1998 року Великий Бар’єрний риф чотири рази пережив епідемію «відбілювання» (коли корали втрачають покривають їх поверхню кольорові водорості, джерело кисню і поживних речовин). Однак кожен раз коли вмирала частина дорослих коралів, її обживали і відновлювали личинки з сусідньої частини рифу. Однак тепер очевидно, що ця здатність до самовідновлення втрачена.

За матеріалами Time

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