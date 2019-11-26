Зеленський з п’ятьма міністрами їде в Естонію

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 листопада, з офіційним візитом відвідає Естонію. Про це повідомляє прес-служба канцелярії глави естонської держави.

«Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонію у вівторок, під час якого він зустрінеться з президентом Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Юрі Ратасом і головою Рійгікогу (парламент Естонії – ред.) Хенні Плулуаасом. Крім того, глави держав візьмуть участь у форумі Digital Society Sandbox», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що метою форуму Digital Society Sandbox є об’єднати зацікавлені сторони цифрового суспільства з Естонії та України. Планується, що під час зустрічі міністри з цифровим питань обох країн підпишуть меморандум про реальної спільної роботи.

Також Зеленський разом зі своїм естонським колегою відвідає військовий польовий госпіталь.

«Під час свого одноденного візиту президент Зеленський також відвідає Центр презентації e-Estonia, покладе вінок біля підніжжя війни за незалежність, а потім зустрінеться з місцевою українською громадою в Естонії. Увечері Глава держави відвідає святкова вечеря в Естонії, який влаштують президент Керсті Кальюлайд зі своїм чоловіком Георгом-Рене Максимовски», — повідомили у канцелярії.

Володимира Зеленського буде супроводжувати його дружина Олена Зеленська, міністр цифрових трансформацій України Михайло Федоров, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр інфраструктури Владислав Криклій і міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Планується, що на наступний день Зеленський відвідає Литву.

Нагадаємо, що у вересні президент Естонії відвідала Київ, де зустрілася з Зеленським, якого запросила в Таллін. Вона приїжджала в Україну на щорічний форум Ялтинської європейської стратегії (YES).

Тоді Керсті Кальюлайд заявила в інтерв’ю, що головна відмінність України від інших країн колишнього СРСР полягає в сильному громадянському суспільстві, але вкрай важливо боротися з корупцією.