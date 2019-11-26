Секрети Кліда або Чиї інтереси захищають чиновники Мінекоенерго

Директора Департаменту екомережі та природно-заповідної справи Віктора Кліда жодного разу не було на території Нацарку “Тузлівські лімани”. Більш того, його зовсім не бентежить (і не обурює) факт, що відкрито крадують рибні ресурси через незаконну гідроспоруду. Альо ображає те, що в Мінекоенерго зустрічаються з тімі, хто грабує Нацпарк і з ким мають спілкуватися виключно правоохоронці.

Заступник міністра Мінекоенерго Ірина Ставнійчук І. та директор Департаменту екомережі та природно-заповідної справи Віктор Клід зустрічаються (на відео) з членами «Ініціативної групи по загостренню конфліктних питань у НПП «Тузлівські лімані» (як вони самі себе обізвали). А по факту — бандугрупування, яке діє в Татарбунарському районі багато років і знищує природні ресурси загальнодержавного значення і власне національний природний парк «Тузлівські лімані».

Членами є дві особини Саченко — дерибанщики Лебедівського лісу (дегресія ділянки 5-го ступеню), Ненько — директор ОК «Граніт-2», що грабує рибні ресурси, а отже державу на сотні мільйонів гривень, та Скалозуб Д. – брат депутата Татарбунарської райради, місцевого латифундиста, що придумавши собі охоронну фірму і охороняє «бізнес» Саченків та Ненько.

В даному випадку не важливо, що в Мінекоенерго зустрічаються з тімі, з ким мають спілкуватися виключно правоохоронці. Не важливо, що в Мінекоенерго заграють з такими особами і забувають, що вони мають дбати за інтереси Природи, а не кишені правопорушників. Не важливо, що там абсолютно ігнорують оперативні повідомлення та листи адміністрації Нацпарку. Не важливо, що там блокують заяви Парку на фінансування аварійної стецтехніки (на догоду бандитам)! Не важливо, що саме в Департаменті «зникають» наші листи, і навіть ті, що директор Департаменту Клід Ст. не знаходить часу, щоб зателефонувати і запитати, як справи у працівників установи після чергового нападу бандитів. НІ! Він з ними зустрічається і … говорити ті, про що мав би мовчати.

На відео він розповідає, що особисто «пропонував дирекції Парку … замовити за державне фінансування проект водообміну…» Вісь тут пан Клід зробив мені велику послугу, адже сам ВИЗНАВ, ЩО ПРОПОНУВАВ, правда, не дирекції у 2017 році, а мені особисто у 2018 році, замовити проект будівництва так званої гідроспоруди. Тобто, директор Департаменту Клід Ст. пропонує замовити та реалізувати проект будівництва гідроспоруди, який коштуватиме десятки мільйонів бюджетних коштів! Обіцяв особистий супровід щодо швидкої реалізації проекту.

При цьому, гідроспоруду потрібно було б побудувати у ЗАПОВІДНІЙ ЗОНІ Парку, і освоївши десятки мільйонів гривень, ми не отримали б бажаного результату, а саме ефектиного відновлення гідрорежиму та забезпечення міграційних процесів. Але це його не бентежило.

Отже, він визнав, що пропонував мені реалізувати злочинний проект за шалені бюджетні кошти! За те, що я не погодилась, в Департаменті БЛОКУВАЛИ наші запити (всього 13! запитів) на фінансування аварійної спецтехніки — земснарядів, який коштував всього 1,5 млн грн.

Наприклад, вартість будівництва Тилігульського каналу — 96 мільйонів! а вартість каналу на Молочному лимані — 60 мільйонів! І це кошти державного та обласних бюджетів. За ці кошти будують гідроспоруди (за традицією з “відкатами”), які потім узурпує рибна мафія, до якої належать і “члени групи по загостренню конфліктних ситуацій”.

Прошу Міністра Олексій Оржель провести службове розслідування за даним фактом.

Додатково готуємо офіційний лист з підтверджуючими матеріалами.

P. S. Вісь з ким спілкуються залюбки вищі чиновники Мінекоенерго (з 37 сек. можна побачити як бандит Ненько після знищення природної протоки погрожує працівникам Парку та волонтерам, які намагалися розчистити протоку).

P. S. S. Директора Департаменту Кліда Ст. жодного разу не було на території Парку. Більш того, його зовсім не бентежить (і не обурює) факт, що відкрито крадують рибні ресурси через незаконну гідроспоруду. Зараз якраз активний сезон. Чи то пану Кліду Ст. з 8-го поверху краще видно, що діється в Тузлівських лиманах, що на Одещині, чи то він чекає закінчення сезонного вилову і презентів від членів «групи по загостренню ситуацій»?

Ірина Вихристюк, в. о. директора Національного природного парку “Тузлівські лімані”; опубліковано на сторнаці автора у Facebook