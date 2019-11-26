Екоінспекція. Старт

Єгор Фірсов: “На жаль, на сьогоднішній день екоінспекція залишається одним з найбільш корумпованих та прогнилих органів України. Екоінспекція потребує реформування. Ось основні напрями та пріоритети, за якими ми плануємо працювати на першому етапі”.

Дорогі друзі, у мене для вас важливе оголошення. Вже кілька днів як я працюю на посаді голови Державної екологічної інспекції України. Очевидно, більшість з вас має слабке уявлення про діяльність цього органу, і це не дивно, оскільки довгий час він лише номінально виконував свої функції. Але тепер часи змінилися, і я прийшов до екоінспекції, щоб налагодити її роботу і привести її у відповідність зі стандартами європейських країн.

Що ж являє собою екоінспекція сьогодні? На відміну від інших перевіряючих органів, які весь час на слуху, про екоінспекції практично нічого не було чутно. Незважаючи на велику кількість екологічних проблем і відверте свавілля з боку підприємств-забруднювачів, складно назвати хоча б один успішний кейс, коли втручання інспекторів допомогло зупинити забруднення навколишнього середовища і змусити порушника компенсувати завдані збитки. Великі промислові міста України десятиліттями страждають від викидів, і ніякі скарги мешканців досі не допомогли змінити ситуацію. Думаю, ви вже здогадалися, чому. На жаль, на сьогоднішній день екоінспекція залишається одним з найбільш корумпованих та прогнилих органів України. Найчастіше, робота інспекторів у регіонах зводилася до того, щоб просто раз в місяць обходити проблемні підприємства, брати з них фіксовану винагороду і не створювати нікому проблем.

Дивно, але в такій ситуації практично не було чути нарікань на адресу екоінспекції. Не було ні резонансних розслідувань її діяльності, ні скарг на бездіяльність. Вона як би залишалася непомітною для антикорупційних активістів і журналістів-розслідувачів. Ймовірно, суспільство досі в повній мірі не усвідомило важливість цього перевіряючого органу і погано розуміє його завдання. А багато хто взагалі не знають про існування інспекції.

Що ж, це означає, що нам доведеться ліквідувати цей пробіл. На відміну від попередніх керівників екоінспекції, я не зацікавлений в тому, щоб тихо провертати в каламутній воді брудні махінації, а навпаки — хочу привернути увагу до роботи нашої структури для більш ефективного проведення її реформи. Тому далі — короткий лікнеп.

Якщо говорити зовсім коротко і просто — Держекоінспекція потрібна, щоб контролювати роботу суб’єктів господарювання і не давати їм надмірно забруднювати навколишнє середовище. Тобто, по факту, це один з найважливіших перевіряючих органів у нашій країні, від якого залежить збереження здоров’я і тривалість життя людей. Основними, але далеко не вичерпними завданнями інспекції є заміри рівня викидів у воду та повітря, стеження за кількістю промислових відходів і їх утилізації.

Час від часу в ЗМІ з’являються матеріали про те, як у тому чи іншому регіоні України люди повстають проти будь-якого підприємства-забруднювача. Перекривають дороги, збираються на стихійний мітинг, вимагають зупинити виробництво. Але при цьому ніхто і ніколи не пікетує екоінспекції і не вимагає від неї притягнути порушників до відповідальності. Хоча саме ця організація і несе відповідальність за охорону навколишнього середовища.

Низька якість роботи інспекції пояснюється не тільки корупцією, тому для нормалізації її роботи просто перестати брати хабарі — мало. Проблема набагато глибше. Це і маленькі зарплати співробітників при роздутому штаті, і недосконалість законодавства, і в цілому неправильна організація роботи інспекції. Екоінспекція потребує реформування, і саме цим я планую зайнятися найближчим часом.

Ось основні напрямки, по яких ми плануємо працювати на першому етапі:

1. Кадрова політика:

— Всього у структурі працює близько 2000 чоловік, при цьому зарплати інспекторів залишаються копійчаними. Очевидно, що необхідно скоротити роздутий штат, а працівникам, що залишилися, суттєво підвищити оклади.

— Керівництво інспекції вимагає серйозної кадрової чистки. Перш за все, зараз нам необхідно провести кадрову ревізію і прийняти рішення, хто може працювати за новими стандартами в оновленій екоінспекції, а хто ні. За моїми відчуттями, керівний склад інспекції повинен бути поновлений на 90%.

— Нових співробітників до керівництва екоінспекції ми плануємо набирати з громадського сектору. Я вже не раз мав досвід спілкування з представниками екологічних організацій, і переконався в тому, що у нас достатньо молодих учених і людей з NGO, які здатні прийти до контролюючого органу і налагодити його ефективну роботу за новими стандартами.

— Один з головних викликів, який стоїть перед нами — домогтися збільшення окладів і зарплат, оскільки без цього ефективно реформувати інспекцію не вийде.

— Одним із принципів нашої кадрової політики стане залучення ветеранів війни, з допомогою яких ми плануємо боротися з браконьєрством та незаконною вирубкою лісів.

2. Законодавчі ініціативи:

Наша команда готує ряд законопроектів, який буде представлений вже до кінця цього року. Ось ті законодавчі зміни, які ми розраховуємо здійснити в першу чергу:

— Приймемо закон про екологічний контроль як окремому виді державного контролю. В європейських країнах вже давно діє такий вид контролю. Він визначає окремі терміни, процедури і порядок їх проведення.

— Будемо домагатися передачі повноважень по здійсненню екологічних перевірок в один орган. На даний момент контроль у галузі охорони навколишнього середовища здійснюють близько 10 органів: лісове агентство, державний Геокадастр, компанія Госгеонадра, агентство рибного господарства та інші органи. Така ситуація породжує корупцію і плутанину, і цей бардак необхідно припиняти. Слід створити один перевіряючий орган і закріпити це законодавчо.

— Збільшимо розміри штрафів. Розумію, що це непопулярний захід, але без нього не обійтися. Посудіть самі — штраф за недопуск на підприємство екологічної інспекції сьогодні становить 650 грн. Як думаєте, чи стане за таких штрафах пускати інспекторів на свій завод якийсь олігарх? Зрозуміло, що ні. Просто заплатить копійчаний штраф. Коли я розповідаю про це європейським партнерам, що вони не можуть собі уявити, що таке можливо. Що орган екологічного контролю можна не пустити на перевірку, при цьому заплативши штраф 25 євро. Ми, звичайно ж, припинимо це знущання. Крім того, будуть істотно збільшені штрафи за забруднення навколишнього середовища, розміри яких не мінялися з 1997 року.

— Повернемо екологічні перевірки в Донецькій і Луганській області. Вже п’ять років у цих областях не можна проводити перевірки. Чинний закон про АТО забороняє це робити (ст. 4 Закону). Однак, якщо в 2014-2015 рр такий захід і було виправданим, то останні кілька років у більшості міст регіону немає активних бойових дій. При цьому промисловість там працює і порушує екологічне законодавство, як їй заманеться. Найяскравіший приклад — ситуація в Маріуполі, де від заводських викидів задихається весь місто. Немає більше ніяких причин для того, щоб ця ситуація так і тяглася далі. Час наводити порядок і в Донбасі.

3. Наші пріоритети:

На поточний момент в базі даних будь-якого контролюючого органу є понад 1,3 млн господарюючих суб’єктів: серед них є і ресторани, і металургійні заводи, і лікарні, і ринки, і атомні електростанції, і водоканали. Очевидно, що слід створити систему пріоритетів і в першу чергу реагувати на головні ризики.

Для цього ми збираємося створити реєстр забруднювачів, в якому відображалася вся інформація про підприємствах: результати останніх перевірок, сплата екологічного податку, дані про отримані дозволи на викиди, терміни дії ліцензій та інше. Ви будете сміятися, але такої бази в екоінспекції досі немає і плани перевірок на рік формуються «середньостелевим» методом.

Після того, як така база даних буде створена, ми сформуємо новий відділ з топ-забруднювачів. І будемо приділяти контролю таких підприємств, на які в основному і надходять скарги, особливу увагу. А для малого і середнього бізнесу з низьким ступенем ризику для навколишнього середовища, забезпечимо можливість проведення камеральних перевірок — коли у підприємства запитуються необхідні документи, і інспектори навіть не приходять на підприємство.

Так само ми хочемо змінити сам формат перевірок та застосовувати для контролю забруднення навколишнього середовища сучасні технології. Наприклад, використовувати повітряні і водні дрони для здійснення моніторингу стану повітря і води.

Безумовно, одним з найважливіших пріоритетів є перевірка підприємств, які створюють соціальну напруженість. Простіше кажучи, ми проведемо контроль тих забруднювачів, від яких страждають десятки і сотні тисяч людей. Там ми потрібні в першу чергу, і я дуже розраховую на підтримку людей. Якщо одного інспектора, навіть якщо це буду я, підприємство може не допустити до перевірки, то нехай спробують це зробити, коли перед воротами збереться половина міста.

У минулому я політик, і розраховую, що моя публічність мені допоможе ефективно проводити задумані реформи. Там, де ми будемо зустрічати труднощі, я сподіваюся на розголос і допомогу громадянського суспільства. Головне завдання у нас зараз — налагодити ефективну роботу та відновити авторитет контролюючого органу. Розумію, що викорінити корупцію в один момент не вдасться, тому прошу повідомляти про всі факти здирництва та хабарництва, ми будемо їх суворо припиняти.

Очевидно, що нам буде дуже непросто. Власники великих підприємств, працюючих по застарілим і брудним технологіям, давно вже звикли, що екологічна інспекція є чисто декоративної структурою, з якою можна не рахуватися. І наша робота для них стане неприємним сюрпризом. На кону великі гроші, які їм доведеться платити в бюджет у вигляді штрафів або витрачати на реконструкцію очисних споруд, тому вони, звичайно ж, підключать своїх ланцюгових «експертів», кишенькові ЗМІ і ручних політиків, щоб поливати нас брудом і всіляко дискредитувати нашу роботу . Ми до цього готові. Попереду багато роботи. Впевнений, ми вистоїмо і переможемо.

Єгор Фірсов, народний депутат VII-VIII скликання; член Координаційної Ради ПП «Громадянська позиція»; опубліковано у блозі автора на сайті «Українська правда»