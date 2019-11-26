Під загрозою головний мозок: стало відомо про стан Кулеби після ДТП

В Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, який потрапив у страшну ДТП разом з дітьми, закрита травма грудної клітини та перелом ребер з другого по десяте.

Про це розповів заступник головного лікаря з медичних питань КБ «Феофанія» Андрій Строкань, передає «УНН». За його словами, така травма грудної клітки є однією з найболючіших в ранньому періоді.

У той же час, за словами медиків, Кулебу мало хвилює стан його здоров’я. «Стан залишається важким. Безсумнівно, йому проводяться медикаментозні заходи для того, щоб зменшити больовий синдром при такій важкій травмі і щоб запобігти виникнення певних ускладнень з боку головного мозку. Це найскладніше, що зараз є, і найважливіше, що виступає на перший план», – повідомив головний лікар КБ «Феофанія» Ігор Семенів.

Найбільше чиновник переживає за своїх дітей. Один із синів Кулеби залишається у важкому стані.

Незабаром лікар Семенів повідомив, що старшого сина уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби – Тимофія – ввели в медикаментозну кому. У нього дуже важка черепно-мозкова травма. У той же час медик додав, що процес реабілітації для хлопця може зайняти до 1,5 років.