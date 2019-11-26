Михайло Подоляк: “Потрібні мовчуни”

Цього цілком можна було очікувати). Від таких сміливих і рішучих хлопців, які не бояться грати в дорослі ігри…

Міністр культури (ось вже лиха посаду!) Бородянський, незмінно відрізняється феєричними хунвейбиновскими заявами, нарешті прямо і відверто сказав, що «наша країна поки не доросла до повноцінної свободи слова». І що обов’язково треба б цю «свободу слова» правильно контролювати. І що бажано повідомляти людям тільки узгоджену інформацію. І що «ми додискутировались до того, що їм – новому міністерству правди Бородянського – доведеться з кримінально-процесуальним зброєю в руках захищати правду».

Ідеально. Ну хіба хто/з нас може знати щось, розуміти і правильно оцінювати процеси, що відбуваються, чорне називати чорним, критично дивитися на безглуздих нинішніх управлінців і задавати правильні питання? І саме тому, за версією Бородянського, треба негайно ввести жорстку кримінальну відповідальність за нібито розповсюдження брехливих побачень, відправляти до колонії/поселення журналістів років на 8-10, технічно «вбивати» приватні медійні майданчики і формувати сучасних дисидентів).

Або навіть прирівняти фейки до держ/зраді з відповідними санкціями. Не крадіжка в оборопроме вважати таким, не контрабандну торгівлю в сірих зонах, не знахабнілих регіональних феодалів, але тільки повідомлення про це. І карати за повідомлення криваво і без права листування)…

… По суті, Бородянський пропонує максимально обмежити свободи й інформаційні можливості суспільства. Перетворити країну в такій себе изоляционистский табір життєрадісних ідіотів.

Чому? Тому що… Бородянський, людина не здатний вигравати що/то конкурентно… Тому що нинішні хлопці реально думали, що вони – досвідчені знавці крутих «інформаційних технологій» і що тільки вони будуть з легкістю і тотально контролювати внутрішню і зовнішню медийку. Знімуть кілька кліпів і все, вибачте, зливають від захвату і тупо плескають у долоньки… Але виявилося, що справжня інформаційна робота, щоденна пропаганда – це дуже важка рутинна праця, яка потребує професіоналізму, гнучкості і волі. Тому що тебе з усіх боків атакують (так, іноді несправедливо) і ти повинен бути переконливим у своїх виправданнях. А це дуже не просто. Особливо в Україні…

Очевидно також, що «позиція Бородянського» – це позиція всієї сьогоднішній правлячої команди. Позиція слабких і боягузливих людей, які хочуть самозберегтися у великій політиці не за рахунок професійних дискусій, але тільки за рахунок примітивних репресій і обмежень…

… До речі, що особливо вражає, так це те, що цим нібито «медійним хлопцям» не вдалося побудувати навіть просту горлопанскую мережа ботів, яка забивала б нас не якістю позитивного контенту, але агресією образ. Як зробив свого часу славний Петро Олексійович). Вони програють будь-який інформаційний привід в одну хвіртку…

Михайло Подоляк