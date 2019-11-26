Росіяни при атаці на Луганщині застосували новий вид боєприпасів для скидання з безпілотника — Бутусов

Сержант 46-ї десантно-штурмової бригади був поранений бомбою з російського безпілотника у сіла Сива поруч з ділянкою розведення військ у Станиці Луганській 17 листопада.

Про це сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці написав главред «Цензор.НЕМАЄ» Юрій Бутусов.

«Увага — росіяни застосували новий вид боєприпасів для скидання з безпілотника.

Характер поранень однозначно вказує на повітряний підрив.

Керівництво України, як зазвичай, ніяк не відреагувало на атаку — хоча Сиза на самому кордоні з РФ, росіяни не могли не знати про напад, там вони воюють, їх ППО, їх солдати, їх безпілотники.

Раніше Сива вважалося одним з найбільш спокійних ділянок ООС, де давно не було ніякого обстрілу«, — зазначив він.

«Спочатку мене багато критикували за пост — а може це не бойовий, сам підірвався на гранаті і т. д. До речі, спочатку поранення не стали реєструвати як бойовий, за інформацією відразу не написали, не повірили, але завдяки енергійній реакції Оксани і Дмитра Корчинских все стало на свої місця.

Це офіційне фото з Харківського госпіталю, цитую інформагентство Міноборони —

«Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок у їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом. Сам поранений боєць розповідає, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті, після чого дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху».

Дай Бог здоров’я Воїну, у нього дуже серйозно поранено ліве плече, довго доведеться відновлюватися, але головне, що живий, реально дивом пощастило людині, другий день народження«, — резюмував Бутусов.