В Україні з’являться нові купюри 50 і 20 грн: опубліковані перші фото

В Україні з’являться купюри номіналом 50 і 200 гривень. Національний банк України показав оновлений дизайн банкнот.

Про це повідомили у прес-службі НБУ. У банку розповіли, що купюри будуть мати посилений захист, покращений рельєф елементів друку. Також буде посилено ультрафіолетова та інфрачервона захист.

Ключові дати:

20 грудня 2019 року будуть введені в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень;

25 лютого 2020 року в обігу з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень;

в середині 2020 року – в обіг буде введена монети номіналом 10 гривень (точну дату буде повідомлено додатково).

Наголошується, що для забезпечення захищеності гривневих банкнот і надалі Національний банк вирішив оновити дизайн банкноти номіналом 50 гривень, який був незмінним з 2004 року, і банкноти номіналом 200 гривень, яка залишалася без змін з 2007 року.

«Дизайн оновлених банкнот успадковує банкноти нового покоління гривні номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень. Вони містять основні зображення банкнот 50 і 200 гривень попередніх зразків, мають аналогічні розміри і таку колірну гаму», – сказано в повідомленні.