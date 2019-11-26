Продажі авто в світі рекордно впали за 11 років

Глобальний авторинок переживає рекордне в цьому десятилітті падіння продажів. Дані за 10 місяців говорять про те, що за підсумками року спад стане найсильнішим з глобальної фінансової кризи 2008 року, зазначає в огляді у понеділок міжнародне рейтингове агентство Fitch.

Про це передає Finanz.ru.

Автовиробники та їх дилери втрачають покупців другий рік поспіль: якщо в минулому році вони недорахувалися 1,4% продаж, то в цьому втратять ще 4%.

«Спад глобального авторинку став головним чинником для падіння світового промислового виробництва, а ситуація з продажами машин стала набагато гірше, ніж ми очікували в травні», — констатує головний економіст Fitch Брайан Коултон.

За підсумками року дилери продадуть 77,5 млн машин — на 3,1 млн менше, ніж у минулому році, та на 4,3 млн — ніж у 2017-м.

Зоною лиха стає Китай, де авторинок схлопывается з двозначною швидкістю: за січень-жовтень продажі впали на 11%, а за підсумками року стануть менше на 2,1 млн машин (21,6 млн), прогнозує Fitch.

Обсяги реалізації нових авто кінцевим покупцям скорочуються фронтально: на 2% в країнах Європи і США, на 5,5% — в державах БРІКС.

У Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), за даними Асоціації європейського бізнесу, продажі впали на 5,2% в жовтні і 2,4% — накопиченим підсумком з початку року.

Ринок автомобілів, що злетів у 2017-18 рр., завдяки госсубсидиям і автокредитування, повернувся в стан стійкої ерозії, констатує голова комітету автовиробників АЄБ Йорг Шрайбер.

Дилери розраховували на відновлення економіки і доходів населення, але цього не відбувається.

«Це не той напрямок, який хочуть бачити в індустрії, але зараз важко сказати, звідки можуть прийти зміни на краще», — нарікає Шрайбер.

В реальності провал може бути ще глибше: від 3-5% до 50% продажів в залежності від бренду є фіктивними, розповів «Комерсанту» джерело на авторинку.

Мова йде про так званих «жовтих автомобілях», які фігурують у статистиці як продані, але насправді залишаються на складах.

Дилерам «добровільно-примусово» спускають план, який треба виконувати, «інакше вони недоотримають прибуток». В результаті автомобіль фізично залишається у дилера, у зв’язку з чим у кожного другого спостерігається «затоварення», говорить джерело видання.