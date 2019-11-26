ОВДП: «перемога» або відстрочка вироку — фінансист

За все хороше треба платити. Платою за високу прибутковість є високий ризик…

Ось уже майже два роки, як Україна насолоджується «інвестиційним» бумом, який штовхнув вперед економіку і подарував чудові можливості для особистих інвестицій і збагачення тисячам українців. Саме так говорять про ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, ті, хто їх випускає, а це Міністерство фінансів, і ті, хто ними активно торгує — українські інвестиційні компанії.

Про це пише сьогодні у колонці нового часу фінансовий експерт Іван Компан.

Хтось із фахівців з інвестицій рекламує ОВДП, як «безпечний інструмент для початківців інвесторів», їхні колеги по цеху святкують великі «перемоги» після кожного аукціону, де Мінфіну вдалося продати чергову порцію боргу, а треті зараховують в ранг «міських божевільних» всіх, хто вважає українські облігації є дуже ризикованим інструментом.

Ті, хто вже заробив, переважно мовчать, публічних інтерв’ю не дають, але напевно потирають руки. Та й чого б ні потирати. Де ще знайдеш таке щедре держава, яка мало того, що позичає гроші під високий відсоток у світі, я маю на увазі реальну ставку, так ще й дозволяє національній валюті зміцнюватися, допомагаючи «інвесторам» чудово заробляти на курсовій різниці.

Зараз, звичайно, не так вражаюче, як в першій половині 2018-го, коли прибутковість перевищували 70% річних у доларах, але погодьтеся, що і 30% з гаком, зароблені в 2019-му, виглядають вражаюче.

От і не дивно, що «інвестори», як бджоли на мед злетілися. Причому, зовсім не початківці, а вельми агресивні і досвідчені. Для них це приголомшливий шанс заробити, адже, повторюся, ніхто і ніде в світі не бере в борг під такі відсотки, як Україна.

Але, як ви самі розумієте, за все хороше треба платити. Платою за високу прибутковість є високий ризик. В інвестиційному світі ці два поняття тотожні, і професійні інвестори прекрасно віддають собі в цьому звіт. Не існує інструментів, які дозволяли б заробляти багато, не ризикуючи. А вже у сучасних умовах, коли ставки у всьому світі все нижче і нижче, а близько $15 трлн і зовсім інвестовано за негативною ставкою, так і поготів.

До речі, ризик досить просто оцінити. Для цього існують рейтинги, які присвоюють емітентам великі рейтингові агентства S&P, Moody’s і Fitch. Найвищий, за версією S&P — ААА, синонім найвищої надійності, найнижчий — D, коли «S&P вважає, що позичальник оголосить дефолт за своїми зобов’язаннями». Між ними відстань у десять кроків. На четвертій позиції зверху знаходиться BBB, так званий інвестиційний рейтинг, коли «платоспроможність емітента вважається задовільною». Всі цінні папери з рейтингом нижче ВВВ вважаються спекулятивними інструментами.

Що це означає на практиці? Ну, наприклад, американським банкам і страховим компаніям купувати такі цінні папери заборонено.

Що стосується України, то за класифікацією S&P наш рейтинг — B. Це на два пункти нижче інвестиційного і означає, що «емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови найімовірніше негативно вплинуть на його можливості і готовність проводити виплати по боргах».

До офіційної трактуванні можна додати ще один важливий фактор — відсутність вторинного ринку. Саме про це минулої п’ятниці написав Bloomberg, застерігаючи інвесторів, які «як сновиди йдуть назустріч біді», інвестуючи в українські ОВДП. І Bloomberg прав на українському ринку завжди так.

Поки є зростання, є і ринок, але коли почнуться хоч якісь проблеми, то як би вам ні хотілося позбутися втрачає вартість інвестиції, цього зробити не вдасться. Доведеться терпіти до погашення, кому місяці, а кому і роки, спостерігаючи, як тануть ваші грошики. Так було в 90-е 00-е, так буде і зараз.

Але, незважаючи на перераховані загрози і ризики, попит є. Наприклад, дуже активно купують облігації українські банки, значно збільшуючи ризик своїх портфелів, а разом з ними і наших вкладів. Більш того, на мій погляд, активність банків на ринку ОВДП в цілому погано впливає на економіку. Навіщо морочитися з кредитуванням реального сектора, якщо можна заробити стільки ж, при цьому з меншим ризиком, на облігаціях? Ось і виходить, що обсяг кредитів в українській економіці у порівнянні з ВВП, в 2-3 рази менше, ніж в сусідніх державах. Ну а яка ж економіка може розвиватися, якщо у компаній немає доступу до капіталу?

Так що, мені здається, не варто випробовувати патріотичний оргазм кожного разу, коли уряду вдається взяти в борг під величезні відсотки. Така «перемога» більше схожа на відстрочку вироку.

Також дозволю собі не погодитися з твердженням, що фінансовий інструмент з дуже високим ризиком можна вважати гарним тренажером для інвесторів-початківців, або тих обивателів, хто просто хоче підстелити собі соломки на майбутнє — вкласти, забути і повернутися за грошима через кілька років.

Але з чим не можна не погодитися, так це з тим, що за два останні роки всі ті, хто ризикнув і купив ОВДП, змогли відмінно заробити. Варто вам приєднуватися до цієї групи на нинішньому етапі, чи встигнете ви насолодитися банкетом або просто доведеться за все заплатити — вирішувати вам. Головне, щоб ви робили це свідомо. І «відповідально», як пишуть на своїй продукції виробники алкоголю. Застереження «Пийте відповідально!» — повинно нагадати, що отримуючи задоволення ввечері, вранці може розболітися голова.

У випадку з ОВДП ви повинні розуміти, що вплутуєтеся в дуже ризиковану гру, яка може зробити вас багатим, але може і залишити без штанів. Так що, інвестуйте «відповідально»!