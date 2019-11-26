Не поділили пульт від телевізора: в Одеській області чоловік вбив рідного брата

В Одеській області сімейне застілля закінчилося трагедією – чоловік позбавив життя рідного брата.

У прес-службі місцевої поліції розповіли, що вбивство сталося в Арцизькому районі. З’ясувалося, що під час застілля між братами розгорілася словесна перепалка, під час якої 46-річний чоловік вдарив молодшого брата ножем в серце. Тепер підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, не так давно в Одесі сімейна сварка вітчима з пасинком закінчилася різаниною і вбивством . Інцидент стався в одній з квартир на Люстдорфської дорозі, коли чоловік попросив свого вітчима дати йому закурити, однак той відмовився.