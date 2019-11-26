Федіна прокоментувала підозру ДБР

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина прокоментувала рішення Державного бюро розслідувань направити до прокуратури проєкт підозри їй про погрози Зеленському вбивством.

«Моя реакція на це все – це «вітаю!» Ми живемо тепер вже в реаліях режиму Зеленського, коли тиск на владу законний, переслідування та зневага до військових – законно, антимайдан – законно, зачищення справ майданівців – законно, хабарництво – похвально, замовляти повій – похвально, зате захищати свою державу й говорити правду, боротися за те, щоб Україна була нормальною, – це, виявляється, тепер злочин», – сказала Федина в коментарі Радіо Свобода.

Вона стверджує, що директор ДБР Роман Труба «дуже хоче вислужитися і залишитися на своїй посаді».

Нагадаємо, 26 листопада Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури України проєкт підозри народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.