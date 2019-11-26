В Україні близько 36 тисяч дітей отримали статус постраждалих від збройного конфлікту, — Денісова

В Україні налічується близько 36 тисяч дітей, які отримали статус постраждалих від збройного конфлікту. Діти отримують психологічні травми, залишаючись без батьків та рідного дому.

Про це розказала Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, — передає «Громадське».

«Діти отримують складні травми, зазнають насильства та психологічних травм, залишаючись без родини, батьків та рідного дому. Майже 200 тисяч дітей покинули територію свого проживання і вимушені адаптуватись до нових умов», — зазначила омбудсвуменка.

За її даними, майже 25 тисяч дітей щоденно живуть і навчаються у так званій сірій зоні, а 177 закладів освіти знаходяться у зоні обстрілів.

«Я маю Кабінет міністрів України, що надає цей статус, який надали цій дитині. Зараз поки відповіді немає», — зазначила омбудсвуменка.