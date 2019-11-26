Знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде направлятися на субсидії, – Оржель

Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ російського “Газпрому” у разі ймовірних прямих поставках в Україну з 2020 року будуть “вилучатися”.

Про це заявив глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

За його словами, ресурс буде пропонуватися кінцевим споживачам за ринковою ціною, а різниця між нею і ціною зі знижкою, запропонованою “Газпромом”, буде направлятися на реалізацію соціально важливих заходів, у тому числі на субсидування незахищених споживачів.

“Якщо ми будемо мати знижену ціну, – потенційно можливо, що у нас будуть прямі поставки зі знижкою зі сходу, – ми будемо намагатися забирати цю знижку, видавати в ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет або через будь-які інші інструменти для покриття субсидій або на інші соціально важливі заходи”, – сказавши Оржель у ході презентації запланованих на 2019-2020 рр. змін у сфері енергетики та екології “To do list” в Києві в понеділок.

Водночас міністр не став вдаватися в подробиці такого плану, а також можливі механізми його реалізації.