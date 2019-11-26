Юристи ПриватБанку пропонували Джуліані свідчити проти Коломойського, — ЗМІ

Юристи ПриватБанку пропонували адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані взяти участь в цивільному процесі проти колишнього власника банку, олігарха Ігоря Коломойського.

«З серпня Джуліані двічі зустрічався з представниками банку в адвокатській конторі Quinn Emanuel в Нью-Йорку, проте в результаті сторони не прийшли до згоди», — повідомляє «Громадське» з посиланням на Bloomberg.

Юристи ПриватБанку цікавилися, чи міг бі Джуліані, який раніше критикував Коломойського, взяти участь у процесі, а також чи має він інформацію щодо колишнього власника банку.