Зарізали і кинули в канаву: на Донбасі по-звірячому вбили ветерана АТО, фото

У селі в Луганській області знайшли тіло ветерана АТО Юрія Гундаря, за попередніми даними, його вбили.

Про це повідомив письменник і ветеран АТО Валерій Ананьєв у Facebook.

Він зазначив, що екс-військового, судячи з виду ран, зарізали. Також за його словами, тіло Юрія пролежало десь 10 днів у канаві, неподалік від селища.

“Юра звільнився з армії через рік після мене, і поїхав додому, в село в Луганській області. Я часто запрошував його до Києва, але все якось не складалось. І більше не складеться ніколи. На цих вихідних Юру знайшли зарізаного в канаві, де він пролежав близько 10 днів”, – написав він.

Автор також розповів про поранення Юрія на фронті, та згадав, як вони прощались перед тим, як роз’їхатися по домівкам з передової, де служили разом.

“Юрій був би останньою людиною, яка заслуховує так загинути. Але сталося все саме так. Не знаю, чи була його смерть героїчною, але життя було героїчним – точно”, – зазначив письменник.