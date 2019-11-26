Поліцейські знайшли останки дочки бійця UFC, яка зникла місяць тому

Дочка бійця-важковаговика абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Уолта Харріса Аня Бланчард знайдена мертвою через місяць після зникнення. Харріс і його дружина Анжела повідомили поліції про зникнення дочки 24 жовтня. Раніше стало відомо, що затриманий підозрюваний Ібрагім Язід, якого бачили з Анею в день зникнення. Йому вже було пред’явлено звинувачення у викраденні першого ступеня.

“Можу підтвердити, що були знайдені людські останки в окрузі Мейкон. У нас є вагомі підстави підозрювати, що вони належать Ані Бланчард”, – повідомив окружний прокурор Брендон Хьюз.

Сім’я загиблої поставлена до відома. Харріс через те, що сталося відмовився від бою з Алістаром Оверімом 7 грудня на турнірі у Вашингтоні. Відзначимо, що президент UFC Дейна Уайт пожертвував 25 тисяч доларів на пошуки зниклої дівчини. В сумі сім’ї вдалося зібрати 100 тисяч доларів, але врятувати дівчину це не допомогло.

Додамо, що обвинувачений Ібрагім Язід на момент викрадення перебував під заставою за обвинуваченням у замаху на викрадення і вбивство в іншому штаті.