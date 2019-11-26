Олена Зеленська позбудеться сукні з інтронізації імператора Японії (фото)

Перша леді України Олена Зеленська передасть свою жовту сукню, в якій вона була присутня на церемонії інтронізації японського імператора, як лот на благодійному заході. Свого часу вбрання дружини українського президента наробило вдосталь галасу через свій колір, який нібито заборонено носити в Японії.

Про своє рішення Олена Зеленська повідомила в соціальній мережі Instagram. Перша леді заявила, що її сукня піде на добру справу — у руки людям, які вже багато років займаються допомогою онкохворим дітям.

“Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського Імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner від @tabletochki_– команди супергероїв, які вже 8 років стоять на захисті діток з онко”- написала Зеленська.

Історія із “забороненим” вбранням першої леді розділила українців і стала причиною численних дискусій. Багато хто стверджував, що Зеленська порушила японську заборону і з’явилася у сукні кольору, який належить носити лише імператору. Проте, більш ретельне дослідження виявило, що її вбрання не належало до заборонених у Японії відтінків.

: znaj.ua

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