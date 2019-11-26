Названа нова краща авіакомпанія світу

Раніше кращим авіаперевізником була Singapore Airlines, яка в нинішньому рейтингу зайняла другу позицію. Лідером стала інша авіакомпанія.

Найкращою авіакомпанією року за версією премії Airline Excellence Awards стала Air New Zealand. Про це повідомляє CNN Travel у вівторок, 26 листопада.

Перевізників оцінювали за кількома критеріями, серед яких рівень безпеки, вік літаків, відгуки пасажирів, інвестиційні рейтинги, персонал, пропоновані послуги і прибутковість.

У підсумку володарем головної нагороди стала новозеландська компанія. Фахівці особливо відзначили її розкішні салони, перший клас, розваги в польоті і екологічну складову. За іншими критеріями перевізник також був серед лідерів.

«За останні 10 років авіакомпанія скоротила витрати палива і, як наслідок, викиди вуглецю майже на 22%, що вище середнього показника по галузі. Крім того, перевізник став піонером в ряді важливих галузевих ініціатив, таких як біопаливо, більш ефективні траєкторії польотів та удосконалення на землі, наприклад, електромобілі», — зазначив головний редактор AirlineRatings.com Джеффрі Томас.

Минулорічний переможець Singapore Airlines зайняв друге місце. В цьому році сінгапурська авіакомпанія названа кращою в номінації Послуги першого класу. На третій сходинці — японська All Nippon Airways.

Далі в рейтингу йде австралійська Qantas. Експерти оцінили її серію тестових польотів самого тривалого рейсу в світі Лондон — Сідней, а також назвали кращим перевізником в частині обслуговування внутрішніх маршрутів і залів очікування.

У топ-10 також увійшли Cathay Pacific, Emirates, Virgin Atlantic, EVA Air, Qatar Airways і Virgin Australia.

Кращою на Американському континенті стала Delta Air Lines, в Європі — Lufthansa, на Близькому Сході — Emirates, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — Cathay Pacific Airways. Що стосується бюджетних авіакомпаній, кращою з них в Північній і Південній Америці стала JetBlue. Переможцем серед європейських лоукостерів став Wizz Air.

Нагадаємо, що раніше літак Qantas здійснив рекордний безпосадочний рейс. Загальний час польоту Boeing 787-9 Dreamliner перевищила 19 годин. Літак подолав 17 тисяч 800 кілометрів.