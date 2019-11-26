НАБУ обшукує Львівське облуправління поліції

Бюро кілька місяців розслідує можливі зловживання при будівництві житла для правоохоронців.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшуки в приміщеннях управління Нацполиции у Львівській області. Про це повідомляється на сторінці НАБУ в Facebook у вівторок, 26 листопада.

«Слідча дія санкціоновано. Його здійснюють у рамках розслідування можливих зловживань з боку посадових осіб Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, розслідування в цій справі здійснюється з липня 2019 року. Попередня правова кваліфікація виробництва – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

«Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити, враховуючи необхідність збереження таємниці слідства», – зазначили в НАБУ.