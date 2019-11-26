Повінь – зміна системи

Menu
Close

Гляціологи зафіксували рекордні темпи танення швейцарських льодовиків

26.11.2019

Дослідники з Академії наук Швейцарії провели порівняльний аналіз тутешніх льодовиків, використавши архівні фото. Зіставлення альпійських пейзажів на старих фотографіях і сьогоднішніх показало: за останні 150 років з поверхні землі зникло понад 500 швейцарських льодовиків. На знімках, зроблених в одних і тих же місцях спостерігалося істотне зменшення снігового і льодового покриву.

Матіас Хусс, глава Швейцарського інституту моніторингу льодовиків GLAMOS, заявив, що за останній рік швейцарські льодовики втратили два відсотка обсягу. Таких швидких темпів вчені ніколи раніше не спостерігали.

Фото: Shutterstock

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

 

Прапор

Герб

Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

Уряд країни застерігає, що якщо людство буде так само байдуже ставитися до зміни клімату, до кінця століття зникне 90 відсотків з 1500 залишилися льодовиків. Дослідники, у свою чергу, практично солідарні з цією точкою зору. Вони кажуть, що до середини сторіччя не стане половини залишилися льодовиків – як би не розвивався сценарій кліматичної катастрофи.

Пейзажі, які більше ніхто ніколи не побачить

Одна з фотографій середини XIX століття демонструє опуклу морду льодовика товщиною більше 100 метрів. Тепер тут рівнина, по якій тече річка і на якій пасуться вівці.

На іншому архівному знімку, зробленому в кінці XIX століття перед найбільшим в Альпах льодовиком Алеч, зафіксований людина, яка сидить на значному валуні перед величезної крижаної западиною. Сьогодні цей красивий крутий ландшафт вже не побачиш.

Читайте також:   Убивство 5-річного Кирила: суд залишив під арештом одного з підозрюваних

Очікується, що танення льодовиків серйозно підніме рівень Світового океану. А це потягне за собою зникнення багатьох держав з карти планети.

За матеріалами NBC News

Читайте також:

В Ісландії встановлять меморіальну дошку першому льодовику, втраченого із-за глобального потепління

В Італії через танення льодовика на Монблані почалася евакуація

В Швейцарії влаштували поминки льодовику

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *