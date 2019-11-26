Гляціологи зафіксували рекордні темпи танення швейцарських льодовиків

Дослідники з Академії наук Швейцарії провели порівняльний аналіз тутешніх льодовиків, використавши архівні фото. Зіставлення альпійських пейзажів на старих фотографіях і сьогоднішніх показало: за останні 150 років з поверхні землі зникло понад 500 швейцарських льодовиків. На знімках, зроблених в одних і тих же місцях спостерігалося істотне зменшення снігового і льодового покриву.

Матіас Хусс, глава Швейцарського інституту моніторингу льодовиків GLAMOS, заявив, що за останній рік швейцарські льодовики втратили два відсотка обсягу. Таких швидких темпів вчені ніколи раніше не спостерігали.

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

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Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

Уряд країни застерігає, що якщо людство буде так само байдуже ставитися до зміни клімату, до кінця століття зникне 90 відсотків з 1500 залишилися льодовиків. Дослідники, у свою чергу, практично солідарні з цією точкою зору. Вони кажуть, що до середини сторіччя не стане половини залишилися льодовиків – як би не розвивався сценарій кліматичної катастрофи.

Пейзажі, які більше ніхто ніколи не побачить

Одна з фотографій середини XIX століття демонструє опуклу морду льодовика товщиною більше 100 метрів. Тепер тут рівнина, по якій тече річка і на якій пасуться вівці.

На іншому архівному знімку, зробленому в кінці XIX століття перед найбільшим в Альпах льодовиком Алеч, зафіксований людина, яка сидить на значному валуні перед величезної крижаної западиною. Сьогодні цей красивий крутий ландшафт вже не побачиш.

Очікується, що танення льодовиків серйозно підніме рівень Світового океану. А це потягне за собою зникнення багатьох держав з карти планети.

За матеріалами NBC News

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