У Львові в главку поліції НАБУ проводить обшуки

У приміщенні Головного управління Національної поліції у Львівській області детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“Детективи НАБУ за процесуального керівніцтва САП здійснюють обшукі у пріміщеннях Головного управління Национальной полиции у Львівській обл.”, — сказано у повідомленні.

“Так, слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців”, — сказано у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.364 КК України.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.