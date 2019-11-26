В Україну хотіли потрапити далекобійник з «георгіївською стрічкою» і росіянин, який воював у Придністров’ї

На територію України намагався проїхати колишній російський військовий і молдавський далекобійник, який прикрасив свою кабіну «георгіївською стрічкою». Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Українські прикордонники у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» (Вінницька область) під час огляду мікроавтобуса Volkswagen в одного з пасажирів виявили «джентельменський набір». Громадянин Росії віз в коробці дві радіостанції «Kenwood», чотири антени, 13 флешок, дев’ять сім-карт різних операторів, 10 USB-шнурів і радіоприймач. Також при собі він мав печатку «Зенітний полк», жетон з написом «ДМБ РФ».

Росіянин зізнався, що служив у підрозділі російських військ у Придністров’ї, але мету свого візиту в Україну, та ще з таким арсеналом, не зміг назвати. У результаті прикордонники повернули «дембеля» назад в Молдову.

Фото: ДПСУ

Також у зазначеному пункті пропуску зупинили водія фури «МАН», який повісив на сонцезахисною шторкою під лобовим склом заборонену в Україні символіку – «георгіївську стрічку». Як результат, молдованин отримав штамп в паспорт про заборону на в’їзд в Україну строком на три роки.