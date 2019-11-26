У Польщі затримали двох українців з великою партією валюти

Інциденти сталися в прикордонних пунктах пропуску Медика і Будомежи. Громадян України оштрафували.

У Польщі співробітники митної служби затримали двох громадян України, які перевозили великі суми готівки в іноземній валюті на загальну суму майже 800 тисяч злотих (близько 5 млн гривень). Про це повідомляє видання tvp.info.

Так, на пішохідному переході в Медиці затримали українця, у якого при собі було 36 тисяч фунтів стерлінгів, 30 тисяч шведських крон і 300 тисяч злотих.

При цьому чоловік задекларував гроші, але спробував обдурити митників, вказавши в документі, що перевозить лише 200 тисяч злотих. Коли всю гроші перерахували, виявилося, що сума значно більша – близько 490 тисяч злотих (понад 3 млн гривень). Українця покарали штрафом у 20 тисяч злотих.

А в пункті пропуску Будомежи затримали іншого громадянина України, який намагався провезти через кордон майже 67,5 тисячі євро. Гроші 45-річний порушник не декларував і сховав у багажі. Його покарали штрафом у розмірі 10 тисяч злотих.

Польські митники нагадали про те, що без письмової декларації через кордон дозволено перевозити не більше 10 тисяч євро.