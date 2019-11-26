У партії Порошенко заявили про «напад» влади на опозицію з-за справи Федини

Партія п’ятого президента України Петра Порошенко «Європейська солідарність» вимагає від влади припинити політичне переслідування народного депутата Софії Федини. Про це заявив співголова однойменної фракції Артур Герасимов на брифінгу у вівторок в Києві.

«Вимагаємо від влади та правоохоронних органів припинити політичні переслідування опозиції і почати виконувати свої прямі обов’язки по захисту прав і свобод громадян», — заявив Герасимов.

За його словами, з подачі керівника ОП Андрія Богдана та екс-заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова правоохоронці організовують політичні переслідування представників опозиції і, в першу чергу, команди Петра Порошенка. Він також охарактеризував кримінальне провадження стосовно Федини як «напад влади».

Як повідомлялося раніше, Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині і волонтеру Марусі Звіробій з-за погрози президенту Володимиру Зеленському.