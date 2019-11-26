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Спецслужби РФ намагалися завербувати полковника ЗСУ

26.11.2019

Полковника запасу Збройних сил України спробували вербувати спецслужби РФ під час його поїздки до рідних на тимчасово окуповану територію АР Крим. Про це повідомили у пресцентрі СБУ

“Контррозвідка СБУ встановила, що колишній військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, під час поїздки до рідних, що мешкають на тимчасово анексованій території АР Крим, потрапив у поле зору представників ФСБ РФ”, – вказали у спецслужбі.

СБУ встановлено, що під час співбесіди російські спецслужбісти застосовували до українця психологічний тиск, шантаж та висловлювали погрози на адресу його родичів. “Вони змусили чоловіка надати згоду на конфіденційне співробітництво з спецслужбою країни-агресора”, – додали правоохоронці.

“За задумом кураторів, колишній військовослужбовець, маючи навички військової справи, мав збирати відомості військового характеру стосовно обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території запорізького регіону. Згідно з відпрацьованими інструкціями, “агент” мав передавати зібрані розвіддані під час наступних візитів до Кримського півострова”, – розповіли у СБУ.

Як зазначається, повернувшись додому, чоловік звернувся до СБУ і розповів про обставини вербування та відпрацювання розвідувальних завдань.

“Враховуючи, що чоловік добровільно повідомив правоохоронні органи України про намір залучити його до конфіденційного співробітництва з спецслужбами РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, суд звільнив його від кримінальної відповідальності згідно із ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України”, – зазначили у СБУ.

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