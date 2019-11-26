Спецслужби РФ намагалися завербувати полковника ЗСУ

Полковника запасу Збройних сил України спробували вербувати спецслужби РФ під час його поїздки до рідних на тимчасово окуповану територію АР Крим. Про це повідомили у пресцентрі СБУ

“Контррозвідка СБУ встановила, що колишній військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, під час поїздки до рідних, що мешкають на тимчасово анексованій території АР Крим, потрапив у поле зору представників ФСБ РФ”, – вказали у спецслужбі.

СБУ встановлено, що під час співбесіди російські спецслужбісти застосовували до українця психологічний тиск, шантаж та висловлювали погрози на адресу його родичів. “Вони змусили чоловіка надати згоду на конфіденційне співробітництво з спецслужбою країни-агресора”, – додали правоохоронці.

“За задумом кураторів, колишній військовослужбовець, маючи навички військової справи, мав збирати відомості військового характеру стосовно обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території запорізького регіону. Згідно з відпрацьованими інструкціями, “агент” мав передавати зібрані розвіддані під час наступних візитів до Кримського півострова”, – розповіли у СБУ.

Як зазначається, повернувшись додому, чоловік звернувся до СБУ і розповів про обставини вербування та відпрацювання розвідувальних завдань.

“Враховуючи, що чоловік добровільно повідомив правоохоронні органи України про намір залучити його до конфіденційного співробітництва з спецслужбами РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, суд звільнив його від кримінальної відповідальності згідно із ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України”, – зазначили у СБУ.