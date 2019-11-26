У Донецькій області водій збив пішохода і зіткнувся з легковиком

У Донецькій області водій збив жінку-пішохода і зіткнувся з іншим транспортним засобом. В результаті постраждала отримала численні травми, повідомила прес-служба Нацполіції.

Як розповіли у відомстві, в Дружківці в поліцію повідомили про ДТП близько 19:00.

На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля Hyundai не вибрав безпечну швидкість руху та збив жінку 1991 року народження, яка переходила проїжджу частину дороги на пішохідному переході. Після цього іиїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Mitsubishi Lancer.

В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, а жінка-пішохід з численними травмами голови і тіла доставлена в центральну міську лікарню.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі деталі події.