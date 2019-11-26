На Донеччині знайшли бабусю з онуками, які заблукали в лісі

На Донеччині поліцейські знайшли бабусю з онуками, які загубились в лісі без зв’язку. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Донецької області.

“Близько 17.00 на спецлінію “102” звернулася 36-річна жителька Лимана. Жінка розповіла, що вона з родиною приїхали на відпочинок в село Щурове. Її доньки – 7 та 12 років, разом з 51-річною бабусею пішли до лісу та довгий час не повертаються. Мобільного телефону вони при собі не мали”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у дітей та жінки не було освітлювальних приладів в вечірній час.

“Вже через дві години діти з бабусею були знайдені. Як розповіла жінка, після довгої прогулянки, зрозуміла, що вони заблукали та почала шукати вихід з лісу, але безрезультатно”, – додали у відділі комунікації.