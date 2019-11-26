У Гончарука заявили, що у разі поставок з РФ знижку на газ будуть направляти на субсидії

Уряд може розробити механізм, за яким потенційні знижки на газ російського монополіста «Газпром» у випадку прямих поставок в Україну будуть «вилучатися» і спрямовуватися на субсидування.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час презентації запланованих змін у сфері енергетики та екології «To do list».

Він розповів, що ресурс будуть пропонувати кінцевим споживачам за ринковою ціною, а різниця між нею і ціною зі знижкою, запропонованої російською компанією, буде направлятися на субсидії споживачам.

«Якщо ми будемо мати знижену ціну, — потенційно можливо, що у нас будуть прямі поставки зі знижкою зі сходу, — ми будемо намагатися забирати цю знижку, видавати в ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет або через будь-які інші інструменти для покриття субсидій або інші соціально важливі заходи», — заявив Оржель.

Втім, міністр не став розкривати подробиці такої схеми та можливі механізми її втілення.