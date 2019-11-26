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Сенцов: З Путіним не про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території

26.11.2019

Колишній в’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов заявив, що не можна довіряти президенту Росії Володимиру Путіну. Про це Сенцов сказав у Страсбурзі на прес-конференції після закінчення церемонії вручення йому премії Європейського парламенту імені Сахарова.

Відповідаючи на запитання журналістів, у чому саме не можна довіряти Путіну, Сенцов сказав: «Нічому. Ви повинні розуміти, що це людина, яка пройшла школу ФСБ. Це певний склад мислення: це завжди таємниця, завжди подвійна-потрійна гра, це своя цинічна тактика».

Сенцов нагадав, як за два роки до окупації Криму Путін приїжджав на півострів на фестиваль, «співав українські пісні українською мовою, говорив, що Крим — це Україна, що ми — братні народи, і дружба назавжди».

«Він говорив це тоді, коли його влаштовувала ситуація в Україні, яка йому була підпорядкована. Як тільки ми вирішили, що не будемо його більше слухати, а хочемо будувати свою країну на європейських принципах, то маски було скинуто, і він напав на нас у ті дні, коли у нас в країні було безвладдя, напав підло нишком. Як ми можемо після цього йому вірити?», — зазначив режисер.

Колишній політв’язень назвав Путіна «ворогом». «І поки він не поверне наші території і не поверне наших полонених, розмовляти з ним нема про що», — упевнений він.

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