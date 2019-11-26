В Ізраїлі акула напала на відпочиваючого

Житель Ізраїлю піддався нападу акули під час відпочинку в Середземному морі, де він займався снорклінг (плавав з маскою, трубкою і ластами біля поверхні води).

Інцидент стався в 270 метрів від узбережжя ізраїльського міста Хадера. На пляжі Хадери знаходиться електростанція, яка випливає з якої гаряча вода постійно привертає зграї акул, які підпливають безпосередньо до берега. Однак досі випадків нападів зафіксовано не було.

Потерпілий вважає, що йому неймовірно пощастило — ласта, яку схопила акула, відірвалася і залишилася у неї в зубах, а нирець встиг відгребти від небезпечного місця.

Експрес-інформація по країні

Ізраїль – держава в Південно-Західній Азії.

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Столиця – Єрусалим

Найбільші міста: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 20 770 км2 (147-я в світі)

Населення – 8,41 млн чол. (97-я в світі)

Офіційні мови – іврит, арабська

Релігія – іудаїзм

ІЛР – 0,888 (7-я в світі)

ВВП – $305,67 млрд (37-я в світі)

Валюта – новий шекель

Межує з: Ліваном, Сирією, Йорданією, Єгиптом, сектором Газа

Управління природних ресурсів та парків Ізраїлю закликав дайверів і любителів снорклінга не пірнати поряд з морськими хижаками і плавати ближче до загального пляжу.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», останнім часом випадки нападу акул на людей зі смертельними наслідками почастішали. Так, нещодавно у США вперше за 80 років акула вбила людину, а на Кубі аналогічний випадок стався вперше за 60 років.

За матеріалами ZN

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