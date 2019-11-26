Частина Кропивницького залишилася без тепла

На тепломережах в місті сталося кілька поривів. Без тепла залишилися 235 будинків, школи, дитячі садки та лікарні.

На тепломережах у Кропивницького відбулося кілька поривів — більш 230 будинків залишилося без тепла. Про це повідомила прес-служба міської ради.

«Без тепла залишилися 235 будинків, школи, дитячі садки та лікарні. Навчання в школах оптимізували, а в садах включили електрообігрівачі», — повідомили в міській раді.

На вулиці Пацаєва порвало трубопровід діаметром 300 мм. Тому тимчасово призупинили теплопостачання 19 житлових будинків та дитсадка.

А на вулиці Чигаринской вийшла з ладу труба діаметром 800 мм. Нею тепло йде в центральну частину міста. Через аварію без опалення — 216 будинків, п’ять садів, шість шкіл і сім медичних установ.

На дільницях працюють аварійні бригади.