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У центрі Києва масово евакуюють автомобілі

26.11.2019

Інспекція по парковці попередила автолюбителів про порушення правил паркування в центрі столиці.

На центральній вулиці Києва Хрещатику масово евакуюють автомобілі. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомляє Інспекція по парковці в Facebook.

«Масова евакуація на вул. Хрещатик. Будьте уважними та дотримуйтеся Правил дорожнього руху, щоб ваш автомобіль не став «жертвою» евакуації», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Кабінет міністрів затвердив порядок тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування.

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