Україна опинилася у першій сотні рейтингу процвітання

Аналітичний центр Legatum Institute підбив підсумки щорічного дослідження індексу процвітання країн світу, у якому оцінюються 167 країн світу. Україна піднялася зі 111 на 96 місце у рейтингу за 2019 рік .

У загальну оцінку індексу процвітання входить 12 позицій. Найвищу оцінку Україна отримала у сфері освіти (37), а найнижчу – у сфері соціального капіталу (148) і безпеки (145).

В іншому на рахунку нашої країни: особиста свобода (85), якість державних послуг (81), умови для підприємництва (71) та інвестицій (113), доступ до ринку і інфраструктура (87), якість економіки (87), умови життя (69), охорона здоров’я (114) і екологія (127).

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Перші 3 місця належать Данії, Норвегії та Швейцарії.

Дослідження індексу процвітання країн світу проводиться з 2007 року. У 2009 році Україна вперше з’явилася в списку країн і зайняла 61 місце зі 104, а в 2017 — 112 місце з 149.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в листопаді 2019 року Україна зробила історичний ривок в Індексі громадянств, додавши 30 позицій за три роки.

За матеріалами ZN

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