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Особою «електронного держави» стала українка з польського модельного агентства

26.11.2019

Міністерство цифровий трансформації обрало модель – Олександру Ободянскую, яка стане обличчям мобільного додатку «електронного держави». Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«Найважчим було вибрати 10 лідерів. Завантажили більше 3000 коментарів і переглянули кожну фотографію», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що при виборі представники міністерства орієнтувалися на те, наскільки знімки подобаються користувачам соцмереж. Претендент повинен був бути старше 18 років.

«Переможця серед лідерів обирали всією командою і партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її і чекаємо на презентацію програми», – йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що Ободянська навчається у Польщі і працює в польському модельному агентстві A S Management.

 



 

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