Названо найкращі авіакомпанії світу

Портал airlineratings.com опублікував рейтинг кращих авіакомпаній світу, в якому компанії оцінюються за 12 критеріями. Air New Zealand в шостий раз отримує головну нагороду за безпеку польотів, мотивацію персоналу, комфорт пасажирів, сервіси на борту. Авіакомпанія лідирує в рейтингу з 2014 року, тільки в минулому році поступилася перше місце Singapore Airlines.
Singapore Airlines в цьому році крім другий рядки в рейтингу отримав нагороду за найкращий перший клас. Кращий бізнес-клас опинився у Qatar Airways, найкращий економ-клас у Virgin Australia, а преміум-економ – у Air New Zealand.
Компанію Qatar Airways також оцінили за кейтеринг на борту. Qantas стала кращою в обслуговуванні внутрішніх маршрутів і залів очікування. А найцікавіші розваги в польоті пропонувала компанія Emirates.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
Серед бюджетних перевізників в цьому сезоні виділили Wizz Air – в Європі, JetBlue – в Америці, Air Asia – в Азії. Найбільш вдосконаленою компанією року стала Cebu Pacific.
«Рух за розширення своєї глобальної присутності, використання економічних літаків нового покоління робить Cebu Pacific гідним переможцем в цій категорії», – сказав Джеффрі Томас, головний редактор Airline Ratings.
Рейтинг кращих авіакомпаній сьогодні виглядає так:
- Air New Zealand;
- Singapore Airlines;
- All Nippon Airways;
- Qantas;
- Cathay Pacific;
- Emirates;
- Virgin Atlantic;
- EVA Air;
- Qatar Airways;
- Virgin Australia.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», існує безліч рейтингів авіакомпаній світу, допомагають пасажирам з вибором. Наприклад, щорічно оголошуються списки кращих авіакомпаній для пасажирів економ-класу або , наоборт, називаються найскупіші авіакомпанії.
За матеріалами 34travel.me
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