ОБСЄ констатує завершення розведення в Золотому

Спостерігачі організації провели верифікацію завершення розведення військ на ділянці №2.

Спецмиссия ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області. Про це повідомляє прес-центр ООС у вівторок, 26 листопада.

Так, згідно з рамковим рішенням тристоронньої контактної групи сьогодні пройшла верифікація місією ОБСЄ завершення розведення сил і засобів на ділянці №2 в Золотом.

Також повідомляється, що ДСНС провела розмінування певних ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів, також демонтовані фортифікаційні споруди і об’єкти військового призначення.

За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Этерингтона, українська сторона виконала всі зобов’язання мінських домовленостей в частині, яка стосувалася процесу розведення сил і засобів. Розведення пройшло дзеркально як з боку України, так і з протилежного.

Раніше про завершення процесу розведення в Золотому заявили в «ЛНР».