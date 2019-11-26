У мережі з’явилася інформація про судимості ще одного нардепа від “Слуги народу”

Нардеп від “Слуги народу” Андрій Богданець, обраний по 163 окрузі (Тернопільська область), 17 серпня був засуджений до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Також він опублікував посилання на вирок суду. Згідно з вироком суду, Богданець був засуджений за бійку, в результаті якої потерпілий отримав тілесні ушкодження і був змушений лікуватися. У своєму пості Мосійчук висловив сумнів, що Зеленському вистачить духу вказати на двері депутатам парламенту з кримінальним минулим Іванисову і Богданцу.

“Це, порівнюючи з насильниками, підозрюваними у тортури, вбивство і державній зраді, різного роду рішалами і колективними юзиками навіть не шкварка, а так собі, шкварочка. Таке м’яке покарання пояснюється службою підсудного в зоні АТО, наявністю двох дітей і щиросердним каяттям. Нічого нового, просто нове обличчя!” – зазначив Мосійчук.