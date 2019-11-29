Названі головні прогульники Верховної Ради

У Комітеті виборців підрахували, що за три місяці роботи Верховної Ради IX відбулося 1158 голосувань. В середньому один депутат взяв участь у 69% голосувань.

Про це повідомляє Комітет виборців на своєму сайті.

Відзначається, що участь не менш ніж у половині голосувань парламенту прийняли 96 народних депутатів. А ось дев’ять народних депутатів 90% голосувань зовсім пропустили.

Таким чином, представники «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабинович та Юлія Льовочкіна взяли участь у 6% голосувань, у 7% Ігор Абрамович та Юрій Солод, по 8% голосувань у Вадима Столара, а також Олександра Фельдмана і у Юрія Бойка – 10%.

До депутатів, які пропустили 90% голосувань, відносяться позафракційний Андрій Деркач з 7% і Антон Яценко від депутатської групи «За майбутнє», 9%.

При цьому наголошується, що Рабинович був зареєстрований на 23 з 39 засіданнях Ради, Льовочкін – на 31, Абрамович – 27, Солод – 26, Деркач – 26, Столар – 22, Фельдман – 36, Яценко – 30, Бойко – 37. При цьому депутати майже не брали участі в голосуваннях.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що з проблемою неучасті у голосуваннях керівництво Верховної Ради намагається боротися шляхом фінансових штрафів. Однак, за його словами, не варто очікувати, що це вирішити проблему принципово. Адже для 80-90% депутатів, які ігнорують голосування систематично, ніяких змін не відбудеться. Особливо, коли йдеться про депутатів-мультимиллионерах.

Також підкреслюється, що існує ряд депутатів, які взяли участь у майже 100%. Участь у 98-99%голосувань парламенту прийняли 18 народних депутатів. А ось рекордсменом став депутат від «Слуги народу» Володимир Ватрас, який голосував у 99,6% випадків.