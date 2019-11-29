«Ніхто не зіллє справи Майдану!» Зеленський раптово звернувся до прокурорів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до працівників прокуратури, привітавши їх з професійним святом.

Відео з його мовою було опубліковано на офіційному Telegram-каналі глави держави

«Урочиста і святкова атмосфера не повинна заважати нам сьогодні говорити на серйозні теми. Ми повинні визнати, що за ці роки слово прокурор, на жаль, набуло в Україні абсолютно негативне, майже нецензурне значення. У звичайної людини воно асоціюється не з верховенством права або законністю, а з дорогими автомобілями, віллами, яхтами та коштовностями. Стратегічне завдання генпрокурора і його заступників – змінити це раз і назавжди», – сказав Зеленський.

Він висловив упевненість в тому, що це завдання стане реальністю, підкресливши, що процес уже запущений. За словами президента, вперше за час незалежності відбувається не імітація реформ, а дійсно зміни на всіх рівнях прокуратури.

«Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, ви повинні продовжувати на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні інших органів. Насамперед це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності. Окремо зауважу, що 3 грудня, першим питанням у порядку денному Верховної Ради України будуть дуже важливі зміни в закон про ДБР. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану!» – акцентував увагу Зеленський.

Ще одним пріоритетом роботи прокуратури він назвав боротьбу з корупцією та справедливі покарання для тих, хто до неї причетний.