Справа скандального Пашинського: суд у Києві виніс нове рішення

Печерський районний суд Києва продовжив арешт скандальному екс-нардепу Сергію Пашинському до 29 січня.

Відповідне рішення оголосив суддя Олексій Соколов в п’ятницю, 29 листопада, написало видання Lb.ua.

Сторона звинувачення просила продовжити термін утримання під вартою до 4 лютого, посилаючись на те, що існують ризики впливу Пашинського на розслідування. За словами прокурора, потрібно провести ще багато слідчих дій.

Також сторона звинувачення додала до клопотання протокол допиту свідка – помічниці Пашинського з 2006 по 2014 р. – Тетяни Блистів. Вона запевняла, що екс-депутат говорив зі своїми адвокатами про необхідність закриття його виробництва і відкриття провадження по потерпілому в результаті конфлікту з колишнім політиком В’ячеславу Химикусу.

Він зазначив, посилаючись на слова жінки, що між нею і Пашинським були конфлікти з робочих питань, і один з них закінчився погрозами на її сторону. Вона зверталася в правоохоронні органи, але потім помічницю незаконно, на її думку, звільнили.

Однак адвокати Пашинського запевнили, що Блистів є підозрюваною по іншій справі про розкрадання в особливо великих розмірах, і в неї може бути інтерес до дачі свідчень проти екс-депутата.

Один з них заявив, що вважає підозра необґрунтованим, більш того, просив звільнити Пашинського з-під варти на поруки. Відповідні заяви написали вісім колишніх і нинішніх народних депутатів. Суддя відмовив у цьому клопотанні.

Адвокат зазначив, що в матеріалах справи також є допит свідка Олійника, який спростував версію слідства про умисному нанесенні тілесних ушкоджень Химикусу. Також правозахисник сказав, що до Олійнику приїжджали дві людини і з погрозами наказали дати свідчення не на користь екс-депутат. На його думку, це були працівники Державного бюро розслідувань.

Прокурор відповіла, що Олійник п’ять разів давав свідчення і постійно їх міняв, а писати заяву про погрози відмовився. Сам же Пашинський сказав, що протягом двох місяців перебування в СІЗО його допитали лише один раз.