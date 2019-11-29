Стрілянина в Лондоні: убитий підозрюваний, у нього був муляж вибухівки

Поліція Лондона повідомила, що у підозрюваного в ножовому нападі на Лондонському мосту був муляж вибухівки.

Про це заявив помічник комісара поліції Лондона Ніл Басу на спеціальній прес-конференції, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

«Я можу підтвердити, що приблизно в 2 години дня сьогодні, в п’ятницю 29 листопада, поліція була викликана на різанину в приміщенні недалеко від Лондонського мосту», — сказав він.

За словами Басу, підозрюваний був застрелений спеціальними озброєними офіцерами з лондонської поліції і помер на місці злочину.

«Ще кілька людей отримали травми під час цього інциденту», — розповів він.

Він також прокоментував повідомлення про вибухівку у підозрюваного. За його словами, до тіла чоловіка було прив’язане пристрій, що опинилося однак муляжем вибухівки.

Поліція зберігає посилений периметр безпеки в районі місця інциденту.