У Словаччині загинули двоє українських альпіністів

Як повідомили у Федерації альпінізму і скелелазіння Києва, інструктор Володимир Михалко і альпініст Ірина Скрылева загинули в словацьких Татрах при спуску з маршруту.
Як повідомив інструктор і представник Федерації альпінізму і скелелазіння Києва Олександр Кашель, загиблі спортсмени йшли у складі української групи, яка брала участь у навчально-тренувальних зборах. За словами Кашеля, всі альпіністи в групі були з досвідом.
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Офіційні причини загибелі спортсменів встановить спеціальне розслідування. На думку інструктора, найімовірніше, нещасний випадок спровокували складні погодні умови. Інші учасники групи, кількість яких не називається, знаходяться в безпеці.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в цьому році українська Федерація вже понесла втрату: при сходженні на Ельбрус загинув український альпініст.
За матеріалами ВВС Україна
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