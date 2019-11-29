Українці отримають нові пенсії: названо розмір виплат

В Україні з 1 грудня 2019 року перерахують пенсії у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму для українських громадян похилого віку.

Як повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, відповідна норма передбачена законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік».

Згідно із законом, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і складе 16 380 грн.

Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.