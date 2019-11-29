ЗМІ розповіли про те, як корупція в Кабміні дозволяє ДАБІ наповнювати Київ нелегальними будівлями

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) продовжує видавати незаконні дозволи на забудову Києва, чим ставить під сумнів твердження членів Кабінету міністрів про боротьбу з корупцією в будівельній сфері. Про це йдеться в статті, опублікованій «Обозревателем».

Відповідаючи на запитання народних депутатів під час «години запитань до уряду», міністр розвитку громад і територій Альона Бабак зазначила, що подолання корупції в ДАБІ визначено президентом України як одна із пріоритетних завдань для Кабміну.

«І ми почали з кадрових питань. Але не тільки вони вирішують питання корупції. Повинні бути прийняті ще багато рішень по оптимізації роботи цієї структури, внесення змін у процес здійснення нагляду і автоматизації процесу отримання дозволів та залучення органів місцевого самоврядування на етапі введення об’єктів в експлуатацію», – заявила Бабак.

«Оглядач», зазначив, що при цьому вся реформа, під виглядом боротьби з корупцією – це неприкритий лобізм інтересів забудовників та ліквідація системи нагляду і контролю у сфері будівництва. Видання також призвело ряд прикладів з роботи «оновленої ГАСИ».

«За адресою Кудряшова, 8-10 в Солом’янському районі Києва розташовані п’ятиповерхові гуртожитки Національної академії внутрішніх справ. У 2017 році ця територія сподобалася забудовникам.

За даними системи «Прозорро», ГАСИ, спочатку замовнику з цього об’єкта було надано цілком обґрунтовані відмови, із-за невідповідності проектних рішень цільовим призначенням земельної ділянки та невідповідність поверховості і щільності забудови. Але потім, за словами в. о. голови ДАБІ Олександра Строкача «кадрові зміни в дозвільному департаменті ДАБІ дозволили налагодити нормальний процес відпрацювання дозвільних документів на будівництво», – йдеться в матеріалі.

















У підсумку ДАБІ санкціонувала будівництво 20-22 поверхового житлового комплексу, незважаючи на очевидну невідповідність проектної документації всім містобудівним нормам. «Обозреватель» навів і інші яскраві приклади явно корупційних рішень ДАБІ.

«Цікаво, таке положення справ, це наслідок браку реального досвіду міністра-вчительки іноземних мов, яка працювала тільки з грантовими проектами в сфері ЖКГ? Або корупційний будівельний спрут вже обплутав «уряд технократів» Зеленського?» – на закінчення риторично запитує автор статті.