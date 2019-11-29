Десятки вбитих і поранених: стало відомо про новий поразці Росії на Донбасі

Російські окупаційні війська на Донбасі 28 листопада отримали відсіч від сил ООС і знову понесли втрати у кількості двох осіб. При цьому за тиждень бойовики втратили вбитими десять членів особового складу.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, за минулу добу один терорист вбитий та один поранений

«Втрати російсько-окупаційних військ 28 листопада склали: безповоротні (200) – один (11 омсп). Санітарні (300) – один (7 омсбр). Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!» – написав захисник України.

В цілому за тиждень з 22 по 28 листопада, окупанти, за даними Штефана, втратили 25 осіб, з яких 10 убитими і 15 пораненими. Цю інформацію підтвердили і на сторінці штабу ОНС в Facebook.

«За інформацією розвідки збройних сил, з 22 по 28 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб складають санітарні втрати ворога. Нагадуємо, що військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російським окупантам, у випадку загрози життю і здоров’ю українських вояків і спробах захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп», – йдеться в офіційному повідомленні.

Також Головне управління розвідки Міноборони України уточнило, що втрат терористом сприяє недотримання ними заходів безпеки у процесі мінування і інженерного устаткування об’єктів на передових позиціях. Так, це вже призвело до загибелі і поранень в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 і 4 омсбр 2 АК ЗС РФ.

«Крім того, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв, у тому числі поза позицій. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості в районах відведення військ», – йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони України.



