Скандал з Apple і «російським» Кримом: Клімкін запустив відповідь флешмоб

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від продукції Apple з-за скандалу з позначенням анексованого Криму частиною Росії.

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook в п’ятницю, 29 листопада.

«Спочатку Apple почав знімати свій софт, який допомагав протестувальників у Гонконзі, а потім позначив Крим російським. З креативної реальності перетворився на імперію, готову до системи договорняків», – сказав дипломат.

«Це буде продовжуватися і з іншими брендами, якщо ми не дістанемо Apple. Слабо відмовитися? Давайте запустимо драйв-кампанію «я відмовився від Apple». Пишіть про це у Twitter і Facebook, тегайте Apple, вказуйте, чому ви вирішили так зробити. Подивимося, що з цього вийде. Такий бренд не може бути номером 1″, – написав Він.

Дипломат нагадав, що в свій час в кампанію #kyivnotkiev теж не вірили, проте безліч авторитетних закордонних видань, аеропортів та інших установ вже перейменували українську столицю.

«От і побачимо, хто готовий, а хто просто так поговорити», – резюмував Він.