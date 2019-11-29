Волонтер: 29 листопада 2013-го року міг бути останній день Майдану

В цей 29 листопада 2013 року, після виступу лідерів студентського Майдану з’явилося відчуття, що протест доживав свої останні дні. Про це у своєму блозі пише волонтер та блогер Юрій Касьянов. Він тоді теж вирішив згорнути свою сімейну акцію, забрати своїх студентів, і поїхати додому відсипатися.

Касьянов зазначає, кому прийшла в голову ідея розігнати вмираючий протест – можна тільки здогадуватися. Очевидно, що це було вигідно всім, крім Януковича. Кремль розгойдував ситуацію, опозиція вирішила скористатися, таке враження, що який злякався Януковича з усіх боків заганяли в кут.

За словами волонтера, на ранок були шок, боягузлива радість організму, що не побили, і сором ураженої совісті. На Михайлівській було холодно і страшно. Досі не розумію, чому силовики не зім’яли студентів тоді раз і назавжди. Напевно, так було задумано, а потім був світанок, згаслі бочки, перші автобуси і сльози радості, замерзають на захоплених очах. Але це був тільки початок. Потім Небесна сотня. Потім війна.