Суд оштрафував директора Укртелекому за нічну ловлю раків без посвідчення

Директора «Укртелекому» оштрафували за незаконну ловлю раків в Чернігівській області.

Про це йдеться в постанові Козелецького районного суду Чернігівської області.

«Визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 85 ч. 4 Кпап і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 340 (триста сорок) гривень 00 копійок на користь держави, без конфіскації водолазного спорядження… і раків живих загальною вагою 2,1 кг, в кількості 30 шт», — йдеться в повідомленні.

Крім штрафу, директор повинен заплатити 1351 гривень завданих природі збитків і 384 гривень судового збору.

Раків директор Укртелекому ловив у водосховищі біля села Лошакова Гута Козелецького району. Ловив на підводному полюванні вночі без відповідного дозволу і посвідчення підводного мисливця. До того ж, зловив 53 раку (3,7 кг) — на 23 більше, ніж дозволено добовою нормою.

Рибоохорона, яка зловила чоловіка, склав на нього протокол і конфіскувала 23 раку. Решта — 30 штук вагою понад 2 кг, судячи з судовим рішенням, залишила порушнику. На останній суд не з’явився.